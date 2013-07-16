Белорусская сейсморазведка: сегодняшний день и перспектива на латиноамериканском рынке

Новости Беларуси. Белорусская сейсморазведка одна из лучших на планете. Технологии, используемые в нашей стране для поиска залежей нефти, в 21 веке оказались не просто востребованными на мировом рынке. Спрос на них постоянно растёт. Россия, Венесуэла, Эквадор - уже в числе постоянных партнёров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларуское шасси, американский двигатель, итальянская пневматика, французская электроника. Этот интернациональный конструктор собран в Гомеле, белорусскими специалистами и сегодня по праву считается одной из лучших машин на планете для разведки нефтяных месторождений.

Технология сейсморазведки проста: многотонная плита с заданной частотой ударяет в землю. Эффект можно сравнить с точечным микроземлетрясением. Отражённые в недрах земли волны возвращаются на поверхность, где их изменение фиксирует целая сеть специальных датчиков.

Тысячи датчиков регистрируют малейшие изменения сигнала. Затем все данные «анализирует» умная электроника и учёные получают трёхмерную карту недр земли. Такой документ как карта сокровищ: показывает, где искать чёрное золото. Несколько лет назад белорусы отправились за этим в латинскую Америку.

Педро Ривера, представитель государственной нефтегазовой компании Венесуэлы:

В силу геополитических моментов мы долго пользовались американскими технологиями. Но когда пришла белорусская компания, мы увидели на сколько выгодна ваша технология. Сейчас работа белорусских специалистов сосредоточена в бассейне реки Ориноко. Это богатейшие месторождения нефти.

5 лет успешной работы белорусских специалистов в Венесуэле открыли широкие перспективы на всём континенте.

Роберто Беасоне, представитель геологоразведывательной компании (Эквадор):

Беларусь представляет для нас огромный интерес. Мы связываем большие надежды с сотрудничеством с вашими специалистами. И главное у нас отличное отношение ко входу Беларуси на наш рынок. В августе начинает работать крупный контракт. Это сейсморазведка на площади свыше 500 квадратных километров. Время реализации полтора-два года.

Александр Александров, начальник управления сейсморазведки государственного производственного объединения «Белоруснефть»:

В Беларуси мы создали уникальный потенциал и технический, и интеллектуальный. Мы решаем сложные геологические задачи в Беларуси. Очень активно ищем внешние рынки. У нас наработаны связи с Россией и Венесуэлой. Мы сейчас очень плотно занимаемся Эквадором. В перспективе я не исключаю возможность выхода на Боливию, Перу, Колумбию.

Технологии, отработанные в непростых геологических условиях Беларуси, в мире зависящем от нефти оказались, не просто востребованным товаром. Специалисты утверждают: альтернативы сейсморазведке просто нет, а в таких условиях технология, опыт и специалисты могут оказаться дороже самого чёрного золота.