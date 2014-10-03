Новости Беларуси. Правительство Российской Федерации выделит Беларуси кредит до $10 млрд на строительство АЭС. Средства будут использованы для финансирования 90% стоимости контрактов между российским генеральным подрядчиком и белорусским заказчиком на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг во время строительства.

Белорусская АЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью до 2400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.