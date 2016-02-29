Белорусские и индийские специалисты в области фармакологии обсуждают совместный выпуск лекарственных препаратов

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в создании совместного с Индией производства лекарств. Об этом сегодня, 29 января, шла речь на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с индийскими фармацевтами.

Стоит отметить, что сотрудничество в этой области между странами развивается достаточно активно. Так, например, уже налажен совместный выпуск детских противоопухолевых препаратов. Также мы закупаем в Индии готовые лекарства и фармацевтические субстанции. Новые совместные проекты позволят производить высококачественные лекарства с конкурентной ценой. Это будет способствовать налаживанию экспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Вы сможете работать без всяких ограничений на большом евразийском рынке лекарств. ЕАЭС, членом которого является Беларусь, обеспечивает свободное вращение лекарств в пространстве ЕАЭС. И в рамках Евразийского экономического союза свободное обращение без всяких барьеров, без изъятий и ограничений принято в первую очередь именно по лекарствам. И в 2016 году снимаются полностью все барьеры.

Детали совместных проектов обсуждали сегодня и во время презентации, которую провели предприятия фармацевтической промышленности и здравоохранения Индии. В ней приняли участие почти 4 десятка компаний из этой страны. Все они впервые планируют выйти на белорусский рынок.

Абай Синха, региональный директор фармакологический компании(Индия):

Белорусский рынок очень интересен для компаний как обладающий большим экспортным потенциалом. Потому как через рынок Беларуси мы можем экспортировать продукцию в другие страны СНГ.

Валерий Шевчук, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

Емкость белорусского рынка для серьезного производства небольшая, у нас достаточно своих местных, белорусских, производителей, чтобы закрыть белорусский рынок. Поэтому основной вектор взаимодействия – это в первую очередь экспорт. Мы здесь будет производить по их технологиям, чтобы не тратить время и деньги на разработку собственных лекарственных средств. Конечно, будем получать и дивиденды, и прибыль, и повышать экспортный потенциал.