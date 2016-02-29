1 марта – последний день декларирования доходов за 2015 год

Новости Беларуси. Время сверять доходы. У белорусов остается полтора дня для того, что бы отчитаться в налоговой. В частности речь идет о некоторых операциях по продаже автомобилей и недвижимости. Подарки и доходы из-за границы также в перечне. Еще декларацию обязаны заполнить те, кто сдавал в аренду жилье и за год доход превысил сумму в 43 с лишним миллиона рублей.

Для тех, кто и 1 марта прийти забудет, по закону предусмотрено административное наказание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Поболь, заместитель начальника управления налогообложения граждан Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

В случае реализации физическими лицами в течение года двух автомобилей сумма дохода от продажи второго автомобиля подлежит налогообложению. Физические лица, которые в течение пяти лет продали две квартиры, дачи. В случае, если физическое лицо не представит декларацию, предусмотрена административная ответственность – две базовые величины плюс 0,5 за каждый месяц просрочки, но не более 10 базовых величин.