«Появились новые наработки». Дмитрий Крутой рассказал о совместных проектах Беларуси и России

Новости Беларуси. Попытки Запада сдержать активность Беларуси на внешних рынках бесперспективны. Об этом на неделе заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой. Мы поставляем продукцию в 161 страну и, судя по всему, не намерены останавливаться, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Оксана Семашко, корреспондент:

Наука, образование, инновации. В университете 3.0 в самом молодом городе России Иннополисе заинтересованы в сотрудничестве и обмене опытом с белорусскими вузами. Помимо научной деятельности, здесь занимаются выпуском автоматики (кстати, с белорусами уже есть совместные проекты), способной значительно упростить нашу жизнь.

От беспилотников до цифровых двойников. Взаимодополняемость в сфере технологий для Беларуси и России уже позволила уйти от большинства позиций по импорту.





Айдар Уриев, старший инженер-конструктор университета Иннополис (Россия):

Обмен опытом есть с белорусами. У нас был предыдущий проект. Это рессорное производство, система технического зрения. Работали хорошо. Дальше сотрудничаем.





Проекты бизнеса в IT, микроэлектронике, станкостроении, робототехнике – это не только развитие собственных технологий, но и выгодное продвижение своих инноваций. Компетенции резидентов Иннополиса могут быть внедрены в работу наших МАЗ, МТЗ, БелАЗ, а также ПВТ.





Роман Шайхутдинов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан (Россия):

Мы открыты к сотрудничеству. Готовы к диалогу по широкому спектру: как по образованию в сфере высоких технологий и формирования цифровых активов, так и по исследованиям в сфере искусственного интеллекта. У нас, например, здесь был представлен комплекс роботизированный, который мы готовили для одной из крупных российских металлургических корпораций. Так вот, у нас там в качестве взаимодействующей компании была компания из Беларуси, которая отвечала за разработку блока компьютерного зрения. Такие проекты и примеры имеют место и будут развиваться, поэтому приглашаем к сотрудничеству промышленные предприятия за нашей экспертизой и готовы предложить здесь производственные площадки.

Сейчас Беларусь плодотворно выстраивает торговые отношения с 80 регионами России. В этом году наши страны могут выйти на товарооборот в 55 миллиардов долларов. Экономики паритетные. Это позволяет без сбоев работать всем сферам.





Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Появились новые наработки по теме лесного хозяйства, туризма. Причем туризма не только классического, военно-патриотического, экологического, но и медицинского. Фирменной торговли, большего узнавания белорусских брендов. Не только традиционной, допустим, продуктов питания, но и по теме мебели, легкой промышленности. У нас много компаний, которые широко представлены в России, но в Чувашской Республике не имеют отдельных каких-то фирменных магазинов.