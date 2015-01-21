Потребкооперация в Беларуси: конкуренция с гипермаркетами и доступность цен как тренд страны

Новости Беларуси. Представители Белкоопсоюза со всей страны 21 января определились с перспективами, а также подвели итоги работы за год. За 12 месяцев товарооборот организации составил порядка двух млрд евро. И это лишь товары отечественного производства.

И пусть в последнее время, и это ни для кого не открытие, потребкооператорам достаточно тяжело конкурировать с известными гипермаркетами, оставаться в плюсе все равно возможно.

Она живет в белорусской глубинке, где огород – вроде холодильника для городского жителя. Только теперь природные прилавки в деревне Новоселки все чаще пустуют, а вот местный магазин так и балует изобилием: и огурчики, и квашеная капуста здесь продаются круглый год. В постоянных покупателях и Регина Аблажевич.

Регина Аблажевич, жительница деревни Новоселки:

Вкуснее, чем сами делаем. Свою много сделаешь, она постоит и скиснет. А этой свеженькой ведерко взял.

Сегодня этот сельский магазин выглядит не хуже городского. Система самообслуживания, широкий ассортимент. Приобрести можно все: от репчатого лука и хлеба до заморских фруктов и мясных полуфабрикатов. Да и цены в магазинах не могут не радовать.

Валентин Тарасевич, начальник рознично-торгового участка:

Уровень цен остался на уровне 18 декабря. Получается у нас сдерживать цены на социально значимые продукты и на остальные за счет того, что в системе потребительской кооперации нашего района есть промышленные предприятия.

Сохранить торгово-производственную сеть, которая занимается продажей, заготовкой, переработкой продукции и оказывает услуги населению – эта была инициатива президента. Александр Лукашенко не раз говорил о том, что работать потребкооперация должна эффективно.

Хотя в бездействии излюбленную, особенно сельчанами, организацию обвинить нельзя. Вот уже пять лет ее преобразовывают и реорганизуют.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Конкурировать с крупными мясокомбинатами в производстве, будем говорить, элитных видов, московской колбасы и другой, не получится. Потому что себестоимость не позволит. А вот традиционные, национальные, будем говорить, доступные товары – вот это как раз то, что должно делать потребкооперация. Тренд страны на данный момент – это держать доступные цены.

Однако даже в жесткой конкуренции, где непросто бороться за предпочтения покупателя, потребкооперация может заработать.

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:

Мы почти на полтора триллиона рублей заготовили излишек сельскохозяйственной продукции у нашего сельского населения. На основе получения этой продукции приготовили продукты для продажи, которые сегодня в сети наших магазинов повсеместно есть. Население с удовольствием пользуется этими нашими услугами.

Пять областных союзов и Гродненское областное потребительское общество 21 января не только подводили итоги года, но и не упустили возможность пропиарить свой продукт. Так, маринованные аналоги квашеной капусты, соленых огурцов и томатов стали бронзовыми призерами на престижной московской выставке.

Виталий Самолякин, начальник сектора заготовок слонимского филиала Гродненского облпотребобщества:

Мы отвергаем все эти новшества, добавки. Все делается (криничная вода, дубовый листок), как делали наши бабушки, так и продолжаем их творчество.

По домашним рецептам и кондитерские изделия из Гомеля. О том, что хлеб – всему голова, в местном потребобществе знают – 38% прибыли именно от булочек да пирожков.

Сергей Марчук, заместитель председателя правления по строительству и транспорту, техническому развитию, идеологии Гомельского облпотребсоюза:

Прибыль по хлебу и хлебобулочным изделиям за прошлый год – 8 млрд 125 млн. Рентабельность по хлебобулочным изделиям – 6%.

Белорусская потребкооперация – это не только квашения, соления и мочения, хотя все, безусловно, очень вкусное, но и пушнина. Белорусские шкурки и готовые меховые изделия пользуются популярностью во всем мире.

Как горячие пирожки «разбирают» шкурки пушных зверей в Хельсинки. Недавно наша делегация отправилась в Королевство Дания за новыми породами норок. В Беларуси открыт цех по производству пушнины и сеть магазинов. И кто знает, может, уже скоро в деревне Новоселки рядом с натуральными продуктами появятся и натуральные меха.