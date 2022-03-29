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Посол Вьетнама в Беларуси: у наших стран большой потенциал, им надо воспользоваться, чтобы удвоить товарооборот

29 марта 2022 13:31
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Новости Беларуси. Беларусь намерена расширять экономическое сотрудничество с Вьетнамом. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с послом этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Мы всегда будем делать все для того, чтобы Вьетнам развивался». Читайте здесь.

Беларусь и Вьетнам постоянно развивают политический диалог. Между государствами налажен обмен визитами. Планируется, что уже в скором времени стороны более детально обсудят перспективы сотрудничества. Сейчас планируется визит нашего премьер-министра во Вьетнам.

Посол Вьетнама в Беларуси: у наших стран большой потенциал, им надо воспользоваться, чтобы удвоить товарооборот-1

Нгуен Ван Нгы, Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в Беларуси:
Если говорить о перспективах, то у наших стран большой потенциал. Им надо воспользоваться, чтобы, скажем, удвоить наш товарооборот, который почти восстановился до уровня доковидного периода. Мы будем прилагать больше усилий, чтобы развивать это сотрудничество.

# Беларусь-Вьетнам # Экономика # Нгуен Ван Нгы # Александр Лукашенко # Фотофакт

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