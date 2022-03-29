Посол Вьетнама в Беларуси: у наших стран большой потенциал, им надо воспользоваться, чтобы удвоить товарооборот

Новости Беларуси. Беларусь намерена расширять экономическое сотрудничество с Вьетнамом. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с послом этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Мы всегда будем делать все для того, чтобы Вьетнам развивался». Читайте здесь.

Беларусь и Вьетнам постоянно развивают политический диалог. Между государствами налажен обмен визитами. Планируется, что уже в скором времени стороны более детально обсудят перспективы сотрудничества. Сейчас планируется визит нашего премьер-министра во Вьетнам.