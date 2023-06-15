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Посол Таджикистана в Беларуси: мы будем делать акцент на сотрудничество в агросфере, промышленности

15 июня 2023 18:52
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Новости Беларуси. Беларусь выступает за многополярный, справедливый мир с гарантиями развития для всех стран. Об этом заявил Александр Лукашенко, обращаясь к послам иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 15 июня, дипломаты из девяти дружественных стран вручили Президенту Беларуси верительные грамоты. Церемония состоялась во Дворце Независимости.

С Таджикистаном у нас особые отношения. И весомую роль в этом играет давняя дружба Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона. Потому в дальнейшем укреплении сотрудничества между странами нет никаких сомнений.

Посол Таджикистана в Беларуси: мы будем делать акцент на сотрудничество в агросфере, промышленности-1

Сафарзода Бахтовар Амирали, Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Беларуси:
Учитывая стратегическое партнерство между Республикой Таджикистан и Республикой Беларусь, я думаю, в ближайшем будущем будем делать основной акцент на торгово-экономические отношения, углубление международного сотрудничества в области агрокомплекса, промышленности и координации деятельности двух государств в рамках международных организаций.

Посол Таджикистана в Беларуси: мы будем делать акцент на сотрудничество в агросфере, промышленности-4

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# Беларусь-Таджикистан # Экономика # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Эмомали Рахмон # Фотофакт

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