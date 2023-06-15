Посол Таджикистана в Беларуси: мы будем делать акцент на сотрудничество в агросфере, промышленности

Новости Беларуси. Беларусь выступает за многополярный, справедливый мир с гарантиями развития для всех стран. Об этом заявил Александр Лукашенко, обращаясь к послам иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 15 июня, дипломаты из девяти дружественных стран вручили Президенту Беларуси верительные грамоты. Церемония состоялась во Дворце Независимости.

С Таджикистаном у нас особые отношения. И весомую роль в этом играет давняя дружба Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона. Потому в дальнейшем укреплении сотрудничества между странами нет никаких сомнений.