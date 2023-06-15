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Дмитрий Крутой: во взаимной торговле услугами между Беларусью и Россией отмечается взрывной рост

15 июня 2023 18:27
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Во взаимной торговле услугами между Беларусью и Россией отмечается взрывной рост. Об этом на полях международного экономического форума в Санкт-Петербурге заявил посол нашей страны в Российской Федерации Дмитрий Крутой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Крутой: во взаимной торговле услугами между Беларусью и Россией отмечается взрывной рост-1

Таких результатов удалось добиться благодаря активизации сотрудничества на региональном уровне, а выстраивать крепкие связи помогают личные контакты. Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве заключили с Забайкальским краем. В планах – поставки необходимой российскому региону добывающей техники, сервис белорусских машин и не только.

Дмитрий Крутой: во взаимной торговле услугами между Беларусью и Россией отмечается взрывной рост-4

Также в рамках форума Дмитрий Крутой провел ряд двусторонних встреч. О том, как выполняются договоренности, достигнутые в ходе визита делегации Челябинской области в Беларусь, говорили с губернатором Алексеем Текслером. Динамика положительная. Намеченные кооперационные проекты развиваются. В регионе открываются шоурумы белорусской продукции, а по товарообороту уже достигли планки в 500 миллионов долларов.

Дмитрий Крутой: во взаимной торговле услугами между Беларусью и Россией отмечается взрывной рост-7

Встретился Дмитрий Крутой и с лидером одного из богатейших регионов России. Потенциал строительных компаний, обмен компетенциями, развитие IT-сферы обсудили с главой Якутии. К слову, стороны обменялись взаимными предложениями о визитах.

# Беларусь-Россия # Экономика # Дмитрий Крутой # Фотофакт

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