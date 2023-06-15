Посол Ганы: мы надеемся взаимодействовать с Беларусью в поставках вашего горнодобывающего оборудования
Новости Беларуси. Беларусь выступает за многополярный, справедливый мир с гарантиями развития для всех стран. Об этом заявил Александр Лукашенко, обращаясь к послам иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 15 июня, дипломаты из девяти дружественных стран вручили Президенту Беларуси верительные грамоты. Церемония состоялась во Дворце Независимости.
Среди дипломатов сегодня во Дворце Независимости замечена женщина. Это Охенеба Лесли Акяа Опоку-Варе. Она представляет интересы Ганы у нас в Беларуси по совместительству. Яркости ей придает и красный цвет одежды. Это своего рода еще и коммуникативный код, в котором вполне себе может быть зашифрован намек на упорство и энергичность. Что наверняка будет только на руку дипотношениям двух стран. А им в 2023 году уже 31. Да и в целом, как отметит Президент, интерес к Африке у нас большой. Сегодня мы ее открываем для себя по-новому. И тому подтверждение – недавний визит Александра Лукашенко в Зимбабве.
Охенеба Лесли Акяа Опоку-Варе, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ганы в России и Беларуси по совместительству:
Нас прежде всего интересует сельское хозяйство. В то же время Гана богата природными ресурсами. На Африканском континенте мы занимаем первое место по добыче золота и шестое место в мире. Поэтому мы надеемся взаимодействовать с Беларусью в поставках из вашей страны горнодобывающего оборудования. В числе перспективных отраслей сотрудничества также медицина (белорусская известна во всем мире). Конечно же, не стоит забывать про туризм и взаимный культурный обмен.
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