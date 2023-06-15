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Посол Ганы: мы надеемся взаимодействовать с Беларусью в поставках вашего горнодобывающего оборудования

15 июня 2023 17:50
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Новости Беларуси. Беларусь выступает за многополярный, справедливый мир с гарантиями развития для всех стран. Об этом заявил Александр Лукашенко, обращаясь к послам иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 15 июня, дипломаты из девяти дружественных стран вручили Президенту Беларуси верительные грамоты. Церемония состоялась во Дворце Независимости.

Посол Ганы: мы надеемся взаимодействовать с Беларусью в поставках вашего горнодобывающего оборудования-1

Среди дипломатов сегодня во Дворце Независимости замечена женщина. Это Охенеба Лесли Акяа Опоку-Варе. Она представляет интересы Ганы у нас в Беларуси по совместительству. Яркости ей придает и красный цвет одежды. Это своего рода еще и коммуникативный код, в котором вполне себе может быть зашифрован намек на упорство и энергичность. Что наверняка будет только на руку дипотношениям двух стран. А им в 2023 году уже 31. Да и в целом, как отметит Президент, интерес к Африке у нас большой. Сегодня мы ее открываем для себя по-новому. И тому подтверждение – недавний визит Александра Лукашенко в Зимбабве.

Посол Ганы: мы надеемся взаимодействовать с Беларусью в поставках вашего горнодобывающего оборудования-4

Охенеба Лесли Акяа Опоку-Варе, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ганы в России и Беларуси по совместительству:
Нас прежде всего интересует сельское хозяйство. В то же время Гана богата природными ресурсами. На Африканском континенте мы занимаем первое место по добыче золота и шестое место в мире. Поэтому мы надеемся взаимодействовать с Беларусью в поставках из вашей страны горнодобывающего оборудования. В числе перспективных отраслей сотрудничества также медицина (белорусская известна во всем мире). Конечно же, не стоит забывать про туризм и взаимный культурный обмен.

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# Международное сотрудничество # Экономика # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

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