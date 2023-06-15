Посол Ганы: мы надеемся взаимодействовать с Беларусью в поставках вашего горнодобывающего оборудования

Среди дипломатов сегодня во Дворце Независимости замечена женщина. Это Охенеба Лесли Акяа Опоку-Варе. Она представляет интересы Ганы у нас в Беларуси по совместительству. Яркости ей придает и красный цвет одежды. Это своего рода еще и коммуникативный код, в котором вполне себе может быть зашифрован намек на упорство и энергичность. Что наверняка будет только на руку дипотношениям двух стран. А им в 2023 году уже 31. Да и в целом, как отметит Президент, интерес к Африке у нас большой. Сегодня мы ее открываем для себя по-новому. И тому подтверждение – недавний визит Александра Лукашенко в Зимбабве.