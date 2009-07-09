Посол Франции: Я обратила внимание соотечественников-бизнесменов на важность развития контактов с Беларусью

– Франция считает успешным сотрудничество с Беларусью и заинтересована в присутствии на нашем рынке, – заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Беларуси Мирей Мюссо.

Дипломат также отметила активизацию диалога и улучшение отношений, между нашей страной и Евросоюзом. Среди заявленных приоритетов сотрудничества – проекты в сфере энергетики, взаимодействие в миграционной политике, усиление общеевропейской безопасности, борьба с терроризмом и наркоторговлей. Большой интерес также к сельскому хозяйству и созданию совместных предприятий.

– В июне в Москве я встретилась с представителями 60 крупных французских компаний, которые работают на российском рынке. Обратила внимание соотечественников-бизнесменов к потенциалу белорусского рынка, на важность для нас развивать контакты с вашей страной. Думаю, что уже осенью мы можем пригласить их в Беларусь с перспективой осуществления совместных проектов. За последнее время около десятка руководителей французских предприятий уже побывали в Минске. И сейчас они ждут конкретизации осуществления предложенных проектов, – отметила Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в республике Беларусь Мирей МЮССО.