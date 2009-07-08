Зафиксировано рекордное падение ВВП еврозоны

ВВП в зоне обращения единой европейской валюты (евро) в первом квартале 2009 года сократился на 2,5% по сравнению с предыдущим кварталом.

Это стало самым значительным падением ВВП зоны евро за всю историю проведения статистических измерений этого показателя с 1995 года.

По отношению к первому кварталу 2008 года падение ВВП зоны евро составило 4,9%, что оказалось несколько хуже предварительных данных, согласно которым в годовом исчислении показатель снизился на 4,8%.

В 27 государствах - членах Евросоюза снижение ВВП в первом квартале этого года в квартальном исчислении составило 2,4%, что также совпало с уточненными данными, а по сравнению с январем-мартом кварталом прошлого года - 4,7%. При этом ВВП сократился в 24 из 27 стран Евросоюза. Исключение составили Кипр, где экономика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 1,5%, Польша (рост на 1,9%) и Греция (рост на 0,3%).

Лидерами среди стран ЕС, в которых наблюдается падение экономики, стали три прибалтийских государства: в Латвии падение в годовом исчислении составило 18,1%, в Эстонии - 15,1%, в Литве - 11,8%. В крупнейших экономиках ЕС также был зафиксирован спад. В Германии он составил 6,9% в годовом исчислении, во Франции - 3,2%, в Италии - 6%, в Великобритании - 4,9%.

Как отмечают эксперты, причиной такого сокращения ВВП стал финансовый кризис, который из-за уменьшения объемов кредитования и дефицита ликвидности у банков перерос в общеэкономический. В состояние рецессии (сокращения ВВП в течение двух кварталов подряд) большинство стран ЕС вошло еще в конце 2008 года, передает БЕЛТА.