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Молоко проверят на антибиотики

08 июля 2009 17:04
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В Беларуси более чем полмиллиона долларов потрачено на приобретение новейшего оборудования для выявления остаточного количества антибиотиков в молоке.

Как заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Семён Шапиро, в ближайшее время будет проверена не только вся отечественная продукция, но и та, что завезена к нам из других стран, в том числе из России и Европы.

Дал оценку министр и  ситуации с поставками  белорусских молочных продуктов в Россию. Выполняя требования соседней страны,  Беларусь при этом может дополнительно получить в этом году 130 миллиардов рублей.  По ранее достигнутым договорённостям, увеличивается экспорт белорусских сыров и молочной продукции, а не убыточного сегодня в производстве сухого молока.

С позиции агрария Семён Шапиро также отметил, что  российский производитель сельхозтехники не в состоянии собственными силами полностью  обеспечить регионы комбайнами.

- Чем больше у вас тракторов, чем больше у вас парк – тем лучше у вас будут дела в отрасли идти, - убежден Семен Шапиро, министр сельского хозяйства и продовольствия  Республики Беларусь. - Мы должны способствовать  сельхозмашиностроению, белорусскому в том числе,  и на российском рынке. Это выгодно будет, в первую очередь, россиянам, потому что они будут меньше закупать потом за рубежом молочной и другой продукции.

# Экономика

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