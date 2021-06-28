Посол Беларуси в Казахстане: отрадно, что растёт и экспорт, и импорт

Новости Беларуси. Беларусь и Казахстан договорились о поставках нефти. Соглашение подписано в Нурсултане по итогам встречи премьеров двух стран Романа Головченко и Аскара Мамина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом, стороны отмечают позитивную динамику. Растет товарооборот и значительно расширен список общих проектов: от промышленности до сельского хозяйства. Увеличен экспорт продовольственных поставок. «Нам очень интересна именно продукция переработки». Игорь Брыло о торговле с Казахстаном

Павел Утюпин, посол Беларуси в Казахстане:

Этот год более положительный, у нас 128 % по итогам трех месяцев. Уверен, что статистика за пять месяцев тоже будет показывать больше 100 %, причем отрадно, что растет и экспорт, и импорт, то есть товарооборот.

Принято решение создать белорусский центр в индустриальной зоне Костаная. Площадка объединит не только производственные мощности, но и научно-техническую деятельность. Стороны договорились также повысить локализацию уже производимой техники в Казахстане. В планах – возведение нашими специалистам молочно-товарных комплексов под ключ.