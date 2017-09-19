Новости экономики за 19.09.2017
Новости Беларуси. Нацбанк не исключает дальнейшего снижения ставки рефинансирования в 2017 году. Это говорит о низкой инфляции, стабильной ситуации на валютном рынке и других благоприятных финансовых показателях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По итогам 2017 года Нацбанк ожидает прироста потребительских цен не выше 7 %, а в 2020 не более 5 %. Это будет определять динамику дальнейшего снижения ставки рефинансирования.
НЕ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
При этом значимых рисков для ускорения роста цен со стороны платежного баланса и валютного рынка не ожидается. Улучшение сальдо внешней торговли способствует сохранению на валютном рынке чистого предложения иностранной валюты и поддержанию стабильности обменного курса рубля.
Напоминаем, ставка рефинансирования в сентябре была снижена в седьмой раз с начала 2017 года – до 11,5 %.
От ставки рефинансирования зависят ставки по кредитам и депозитам. Заемные деньги, как следствие, станут дешевле.
БЕСКОНТАКНЫЙ ПРОЕЗД
Проезд в метро отныне можно оплатить с помощью бесконтактной банковской карточки. Первый такой турникет заработал 19 сентября на входе на станцию «Площадь Ленина». Чтобы оплатить проезд, нужно приложить бесконтактную карточку любого банка к валидатору турникета. С нее спишется 60 копеек, и после этого можно проходить дальше. При этом турникет по-прежнему будет принимать жетоны и проездные.
Игорь Ковалев, участник проекта автоматизированной системы оплаты и контроля проезда:
Этот проект – очередной шаг в развитии «Минского метрополитена». При помощи бесконтактных карт потребители смогут оплачивать свои проезды в минском метро. При этом это могут сделать не только жители Минска, но и гости столицы из любого уголка Республики Беларусь и из-за рубежа.
СМЕНИТЬ ВЕКТОР ЭКОНОМИИ
Можно ли, не сокращая объемов потребления электроэнергии, сэкономить на ее оплате? Оказывается можно, если перейти на оплату в зависимости от времени суток.
Так, дороже всего электроэнергия обходится в будни с 17:00 до 22:00.
Если в доме есть электроплита, и в месяц счетчик накрутил 350 кВтчас, то заплатить по тарифам в зависимости от объема придется 41 рубль 57 копеек. А если считать по временным тарифам, то на 6 рублей меньше за тот же объем. Чтобы перейти к оплате по тарифам, отличающимся по времени суток, нужно написать заявление в «Энергосбыт» и установить многотарифный счетчик.
По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже рубль заметно окреп к российской валюте.
Доллар в плюсе на 0,23 копейки, актуальный курс – 1,94.
Евро прибавил больше копейки, курс на 20 сентября – 2,32. Курс российского рубля снизился на 3 копейки, за 100 торгуют 3 рубля 33 копейки.