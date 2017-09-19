Новости экономики за 19.09.2017

Новости Беларуси. Нацбанк не исключает дальнейшего снижения ставки рефинансирования в 2017 году. Это говорит о низкой инфляции, стабильной ситуации на валютном рынке и других благоприятных финансовых показателях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам 2017 года Нацбанк ожидает прироста потребительских цен не выше 7 %, а в 2020 не более 5 %. Это будет определять динамику дальнейшего снижения ставки рефинансирования. НЕ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

При этом значимых рисков для ускорения роста цен со стороны платежного баланса и валютного рынка не ожидается. Улучшение сальдо внешней торговли способствует сохранению на валютном рынке чистого предложения иностранной валюты и поддержанию стабильности обменного курса рубля.

Напоминаем, ставка рефинансирования в сентябре была снижена в седьмой раз с начала 2017 года – до 11,5 %. От ставки рефинансирования зависят ставки по кредитам и депозитам. Заемные деньги, как следствие, станут дешевле. БЕСКОНТАКНЫЙ ПРОЕЗД

Проезд в метро отныне можно оплатить с помощью бесконтактной банковской карточки. Первый такой турникет заработал 19 сентября на входе на станцию «Площадь Ленина». Чтобы оплатить проезд, нужно приложить бесконтактную карточку любого банка к валидатору турникета. С нее спишется 60 копеек, и после этого можно проходить дальше. При этом турникет по-прежнему будет принимать жетоны и проездные. Игорь Ковалев, участник проекта автоматизированной системы оплаты и контроля проезда:

Этот проект – очередной шаг в развитии «Минского метрополитена». При помощи бесконтактных карт потребители смогут оплачивать свои проезды в минском метро. При этом это могут сделать не только жители Минска, но и гости столицы из любого уголка Республики Беларусь и из-за рубежа. СМЕНИТЬ ВЕКТОР ЭКОНОМИИ

Можно ли, не сокращая объемов потребления электроэнергии, сэкономить на ее оплате? Оказывается можно, если перейти на оплату в зависимости от времени суток. Так, дороже всего электроэнергия обходится в будни с 17:00 до 22:00.