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Покрывала изо льна, хлеб по старинным рецептам: что представит Беларусь на IV Форуме регионов Беларуси и России в Москве

27 июня 2017 06:41
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Новости Беларуси. 28 июня свой экспортный потенциал Беларусь продемонстрирует в Москве. Почти 6 десятков отечественных производителей представят свою продукцию на ярмарке, которая станет преддверием IV Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продукты питания, текстиль и обувь знаменитого белорусского качества. Каждая область будет удивлять по-своему. Так, например, могилевская предложит новинку – покрывала изо льна. А минские пекари на ярмарку привезут натуральные виды хлеба, приготовленные по технологиям, которые сохранились лишь в нескольких странах мира.

Кроме того, в российской столице можно будет купить путевки в белорусские здравницы и санатории, а также получить сертификат на экскурсию в нашу страну. Ожидается, что выставку посетят сотни тысяч покупателей. Для отечественных производителей это еще и способ найти новых деловых партнеров.

Покрывала изо льна, хлеб по старинным рецептам: что представит Беларусь на IV Форуме регионов Беларуси и России в Москве-1

Ирина Наркевич, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
Форум регионов – это площадка для взаимодействия, для последующих контрактов. Ну а сама ярмарка – для потребителей, москвичей и гостей столицы, чтобы они посмотрели новинки, выбрали товар. И, самое главное, чтобы на ярмарке предприятия заангажировали и пригласили в те магазины Москвы или Российской Федерации, где эту продукцию можно постоянно купить.

Напомним, IV Форум регионов Беларуси и России стартует 29 июня. Его лейтмотивом станет интеграционное развитие в сфере высоких технологий и инноваций.

# Экономика # Беларусь-Россия # Ирина Наркевич # Фотофакт

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