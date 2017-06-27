Покрывала изо льна, хлеб по старинным рецептам: что представит Беларусь на IV Форуме регионов Беларуси и России в Москве

Новости Беларуси. 28 июня свой экспортный потенциал Беларусь продемонстрирует в Москве. Почти 6 десятков отечественных производителей представят свою продукцию на ярмарке, которая станет преддверием IV Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продукты питания, текстиль и обувь знаменитого белорусского качества. Каждая область будет удивлять по-своему. Так, например, могилевская предложит новинку – покрывала изо льна. А минские пекари на ярмарку привезут натуральные виды хлеба, приготовленные по технологиям, которые сохранились лишь в нескольких странах мира.

Кроме того, в российской столице можно будет купить путевки в белорусские здравницы и санатории, а также получить сертификат на экскурсию в нашу страну. Ожидается, что выставку посетят сотни тысяч покупателей. Для отечественных производителей это еще и способ найти новых деловых партнеров.