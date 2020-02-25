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Из-за коронавируса богатейшие люди мира потеряли за день почти 139 млрд долларов

25 февраля 2020 16:43
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Новости Беларуси. Суммарное состояние 500 самых богатых людей мира сократилось накануне примерно на 139 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за коронавируса богатейшие люди мира потеряли за день почти 139 млрд долларов -1

Причиной стало значительное снижение индексов на торгах в США и других странах из-за опасений, что распространение коронавируса COVID-19 может нанести ущерб мировой экономике. Самые крупные суммы – почти по 5 миллиардов долларов каждый – потеряли генеральный директор Луи Витон и глава Amazon.

О других новостях экономики Беларуси за 25 февраля смотрите в видеоматериале.

# Деньги # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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