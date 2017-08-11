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Почти 4 млн тонн зерна собрали белорусские аграрии

11 августа 2017 06:28
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии приближаются к отметке в 4 миллиона тонн зерна. Это половина всего предполагаемого белорусского каравая, без учета кукурузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый район страны активно продолжает жатву. Брестская область первая заготовила миллион тонн хлеба. Второе место – у столичного региона. Здесь аграрии уже вышли на финишную прямую страды: намолочено больше 800 тонн зерна.

Всего в уборочной кампании в Беларуси задействовано около 400 тысяч человек. Все процессы, безусловно, механизированы. На полях работает более 9 тысяч комбайнов, еще больше машин обеспечивает доставку зерна с поля на сушилки.

# Экономика # Уборочная кампания

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