Почти 4 млн тонн зерна собрали белорусские аграрии

Новости Беларуси. Белорусские аграрии приближаются к отметке в 4 миллиона тонн зерна. Это половина всего предполагаемого белорусского каравая, без учета кукурузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый район страны активно продолжает жатву. Брестская область первая заготовила миллион тонн хлеба. Второе место – у столичного региона. Здесь аграрии уже вышли на финишную прямую страды: намолочено больше 800 тонн зерна.

Всего в уборочной кампании в Беларуси задействовано около 400 тысяч человек. Все процессы, безусловно, механизированы. На полях работает более 9 тысяч комбайнов, еще больше машин обеспечивает доставку зерна с поля на сушилки.