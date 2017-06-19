«Многие стартаперы не обладают достаточными знаниями. Не могут обосновать свой проект и не получают средств»

Новости Беларуси. Что мешает начинающим бизнесменам в Беларуси, обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Лилия Коваль, первый вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей:

Мы проводим консультирование, поддержку оказываем. У нас работал очень успешно консультационный центр для молодых предпринимателей, причём из регионов.

И опыт этого центра показал, что многие стартаперы не обладают достаточными знаниями.

То есть, эта цифра не преувеличена – что 9 из 10, вообще, ничего не понимают?

Лилия Коваль:

Не значит – вообще. Ничего не понимают. Но, во всяком случае, просчитать свой проект, составить грамотный бизнес-план или просто арифметическое обоснование они не могут. И, кстати, выдача Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей – многие суммы не выбираются. Почему? Потому что приходят со своими проектами предприниматели, в том числе, и начинающие, и действующие предприниматели, и не могут обосновать свой проект. Поэтому они не получают средств.