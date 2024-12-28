Пожар уничтожил рождественский рынок в Нью-Йорке

Огонь едва не оставил американцев без подарков. Сотни прилавков с новогодними товарами сгорели в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный пожар вспыхнул на рождественском рынке на знаменитых торговых рядах в Брайант-парке. Горизонт Манхэттена заполнили клубы черного дыма. Спустя час огонь удалось взять под контроль.

Благо, во время возгорания на рынке еще не было покупателей. Пожар произошел в 9 часов утра, а рынок должен был открыться только в 11. Что стало причиной инцидента, пока неизвестно.