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Пожар уничтожил рождественский рынок в Нью-Йорке

28 декабря 2024 07:58
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Огонь едва не оставил американцев без подарков. Сотни прилавков с новогодними товарами сгорели в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар уничтожил рождественский рынок в Нью-Йорке-2

Мощный пожар вспыхнул на рождественском рынке на знаменитых торговых рядах в Брайант-парке. Горизонт Манхэттена заполнили клубы черного дыма. Спустя час огонь удалось взять под контроль.

Благо, во время возгорания на рынке еще не было покупателей. Пожар произошел в 9 часов утра, а рынок должен был открыться только в 11. Что стало причиной инцидента, пока неизвестно.

# Пожар

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