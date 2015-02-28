Почему богатый Азербайджан пошел на 34% девальвацию? Репортаж программы «Картина мира»

Не только винодельческая Молдова оказалась в непростой ситуации, но и для Азербайджана (богатейшей по запасам нефти и газа стране) тоже непростые времена. И Азербайджан вынужден обесценить свои деньги. Еще неделю назад азербайджанский манат был тяжелее доллара, но за один день потерял в весе 33%, почти 34%. Последующие события развиваются по известным сценариям: повышенный спрос на валюту, спекулятивный рост цен и борьба со спекулянтами. С подробностями из Баку – Рамин Абдуллаев.

Азербайджанский манат долгое время сохранял репутацию самой стабильной валюты региона. Так, в 2006 году один манат приравняли к одному американскому доллару. За счет роста цен на нефть, благоприятного для экономики страны, деньги Азербайджана стали стоить дороже, чем американские деньги. Например, еще неделю назад за один манат азербайджанский давали 1 доллар и 27 центов.

В прошлую субботу экономика Азербайджана пережила одно из самых крупных потрясений последнего десятилетия: решением Центробанка страны курс национальной валюты был снижен сразу на 34%.

За несколько дней до этого было принято решение об отказе от привязки маната к доллару и переходе на корзину из двух валют – евро и доллара США. Формирование курса национальной валюты стало более гибким.

Госбюджет Азербайджана на 2015 год был утвержден с учетом цены на нефть в размере 90 долларов за баррель, что выше реалий мирового рынка на 30 долларов. Несмотря на это, Правительство Азербайджана старалось удержать манат, для чего в первые два месяца было потрачено 1,5 млрд долларов из резервов, однако с учетом ажиотажа на финансовом рынке власти в итоге девальвировали манат.

Огтай Агвердиев, экономист:

Наполняемость нашего маната только от нефти и газа зависит. У нас вектор – 93-94% – это нефть и газ.

Ильгар Велизаде, политолог:

Сегодня в той или иной степени девальвации валюты подвергаются и соседние государства, в частности такие, как Грузия, Турция. Естественно, этот комплекс всех этих последствий отразился и на азербайджанской национальной экономике.

Сразу после девальвации в Азербайджане последовало повсеместное повышение цен, в том числе и искусственное. Спекулянты резко взвинтили стоимость многих товаров. Существенно подорожали табачные изделия и лекарства. При этом в банках и обменных пунктах временно приостановили продажу валюты.

Муртаза Буньядли, житель Баку:

Это дает удар по карману простых людей. Уже есть повышение цена, особенно на ряд продуктов.

Ниджат Гаджиев, житель Баку:

Больше всего нас волнует проблема медикаментов, которые Азербайджан тоже покупает. И цены на все продукты, которые идут из-за рубежа, будут поднимать.

В ожидании резкого роста цен население начало активно закупать продукты первой необходимости. Некоторые магазины во избежание убытков и вовсе закрылись. Резко подскочили цены и на авиабилеты. Многие сделки с недвижимостью оказались заморожены.

Стоит отметить, азербайджанская экономика – сырьевая. Больше половины из списка товаров потребительской корзины составляет иностранная продукция, цены на которую привязаны к валюте.

Ильгар Велизаде, политолог:

Правительство все-таки регулирует вопрос. Дело в том, что в стране накоплен большой валютный резерв, который позволяет регулировать эту ситуацию. А, с другой стороны, снижение текущего курса маната позволяет диверсифицировать возможности экономики, в частности придаст импульс для развития, как предполагается, агропромышленного комплекса, целого ряда потенциальных экспортных отраслей и сделает азербайджанскую экономику привлекательной для инвестиций.

Сейчас перед Правительством стоит главная задача – это ужесточение контроля над потребительским рынком, чтобы избежать дальнейшего роста цен на товары и услуги.

В 2014 году уровень инфляции в Азербайджане составил всего 1,5%. Однако в 2015 году, по мнению некоторых аналитиков, властям придется приложить усилия, чтобы этот показатель не превысил 10%.

Валютные резервы Азербайджана составляют более 50 миллиардов долларов, и это можно считать той подушкой безопасности, которая смягчит падение маната. Однако вера в национальную валюту сейчас пошатнулась, и высказываются опасения, что теперь экономику Азербайджана ждет долларизация.