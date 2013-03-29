Гимназисты в Жодино занимаются разработкой проектов по энергосбережению вместе с научными центрами Европы

Новости Беларуси. Лучший практический центр по энергосбережению находится в Жодинской женской гимназии. Образовательное учреждение победило в областном конкурсе. Энергосбережением преподаватели и учащиеся здесь занимаются в течение трех лет. Совместные проекты жодинцы реализуют вместе с научными центрами Польши, Нидерландов, Швеции.

В учреждении создана бизнес-компания, занимающаяся пошивом экосумок из натуральных материалов. В каждом кабинете гимназии установлены ящики для отдельного сбора мусора. Совместно со специалистами городского жилищно-коммунального хозяйства гимназистки утилизируют отработанные батарейки, разрабатывают информационные буклеты, в которых призывают беречь воду, тепло и электроэнергию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.