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Гимназисты в Жодино занимаются разработкой проектов по энергосбережению вместе с научными центрами Европы

29 марта 2013 15:28
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Новости Беларуси. Лучший практический центр по энергосбережению находится в Жодинской женской гимназии. Образовательное учреждение победило в областном конкурсе. Энергосбережением преподаватели и учащиеся здесь занимаются в течение трех лет. Совместные проекты жодинцы реализуют вместе с научными центрами Польши, Нидерландов, Швеции.

В учреждении создана бизнес-компания, занимающаяся пошивом экосумок из натуральных материалов. В каждом кабинете гимназии установлены ящики для отдельного сбора мусора. Совместно со специалистами городского жилищно-коммунального хозяйства гимназистки утилизируют отработанные батарейки, разрабатывают информационные буклеты, в которых призывают беречь воду, тепло и электроэнергию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Экономика # Государственная политика # Энергосбережение в Беларуси

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