Новости экономики за 29.10.2018

Новости Беларуси. Белорусские банки не смогут в одностороннем порядке изменить процентные ставки по выданным кредитам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обновленный банковский кодекс вступает в силу, изменения касаются в основном защиты интересов физических лиц. Клиенты смогут досрочно погашать потребительские кредиты с уплатой процентов за срок пользования займом без предварительного уведомления банка.

До этого кредит мог быть погашен физлицом на условиях, которые предусматривались кредитным договором. В случае задолженности о ней напомнят в обозначенное время. Бесплатно. Отныне банки не в праве в одностороннем порядке менять размер процентов за пользование кредитом. Изменение ставок по кредитам и вкладам возможно только по соглашению сторон. Банк обязан бесплатно информировать кредитополучателя об условиях кредитования. Раньше эта услуга была платной. Также банки теперь не смогут навязывать своего страховщика и оценщика. Кредиты физлицам должны выдаваться только в белорусских рублях. ПРИСЛУШАТЬСЯ К МНЕНИЮ

Министерство антимонопольного регулирования и торговли готово обсудить с общественностью законопроект о госрегулировании торговли и общепита. Документ размещен на сайте ведомства. Среди прочего предлагается ввести ограничение на совокупный размер вознаграждения, выплачиваемого поставщиками торговым сетям – он не может превышать 5% от цены приобретенных продовольственных товаров. В обосновании приводятся результаты опроса поставщиков. НАДО РАЗОБРАТЬСЯ