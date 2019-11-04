По 1,5 тонны клубники здесь собирают каждый день в сезон: чем живут жители Лунинецкого района

Как живет Лунинец – клубничная столица Беларуси, и какие необычные рецепты из этой ягоды придумала местная жительница, рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Екатерина Чуднюк первых 12 саженцев посадила здесь в начале 90-х. В семейном пользовании 1 гектар земли. В сезон ежедневно собирают по 1,5 тонны клубники.

Будто мы рождаемся в клубнике. С детства помню ее.

Екатерина Чуднюк:

Президент наш издал такой закон, что для ведения подсобного хозяйства выделяется земля – 3 гектара. Вот мы написали заявления в сельсовет, и нам выделили эту землю. Огромная поддержка.

Начинается после клубники сезон свадеб, у нас по пятницам начали свадьбы делать.

Это стройки, ремонты домов, покупки машин… У каждого есть любимое дело, каждый занимается тем, что нравится. Вот и мы: мы это любим – это наше.