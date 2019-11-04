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По 1,5 тонны клубники здесь собирают каждый день в сезон: чем живут жители Лунинецкого района

04 ноября 2019 12:45
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Здесь клубнике даже гимн написали. Сладкая ягода – бренд Лунинецкого района.

Как живет Лунинец – клубничная столица Беларуси, и какие необычные рецепты из этой ягоды придумала местная жительница, рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

По 1,5 тонны клубники здесь собирают каждый день в сезон: чем живут жители Лунинецкого района-1

По 1,5 тонны клубники здесь собирают каждый день в сезон: чем живут жители Лунинецкого района-3

Будто мы рождаемся в клубнике. С детства помню ее.

Екатерина Чуднюк первых 12 саженцев посадила здесь в начале 90-х. В семейном пользовании 1 гектар земли. В сезон ежедневно собирают по 1,5 тонны клубники.

По 1,5 тонны клубники здесь собирают каждый день в сезон: чем живут жители Лунинецкого района-6

Екатерина Чуднюк:
Президент наш издал такой закон, что для ведения подсобного хозяйства выделяется земля – 3 гектара. Вот мы написали заявления в сельсовет, и нам выделили эту землю. Огромная поддержка.

Начинается после клубники сезон свадеб, у нас по пятницам начали свадьбы делать.

Это стройки, ремонты домов, покупки машин… У каждого есть любимое дело, каждый занимается тем, что нравится. Вот и мы: мы это любим – это наше.

По 1,5 тонны клубники здесь собирают каждый день в сезон: чем живут жители Лунинецкого района-9

Подробнее в видеоматериале.

# Сельское хозяйство # Экономика # Екатерина Чуднюк # Фотофакт

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