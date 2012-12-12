Площадь Жодино увеличится более чем на 100 Га

Новости Минской области. Жодино расширит свои границы. В перспективе к городу планируют присоединить еще 3 земельных массива. Это 8 микрорайон, территория на выезде из Борисова, а также деревня Новые грядки, которая находится в Смолевичском районе. Таким образом, территория Жодино увеличится более чем на 100 гектаров, ее отведут под индивидуальную застройку.

Местным жителям предложено высказывать свои размышления на этот счет. Большинство людей в ожидании расширения территории Жодино. Они получат новый статус: станут горожанами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Наталия Бакун, начальник службы землеустройства Жодинского горисполкома:

Жители Новых грядок ждут решения этого вопроса, на сегодняшний день в очереди на получение земельных участков стоит более 1000 людей, которые хотят именно строить индивидуальную застройку. Но мы раздавали 271 участок.