С 1 января льготники в Беларуси смогут оплачивать кредит на жилье после получения квартиры

Новости Беларуси. В правительстве 11 декабря главной стала тема строительства жилья. Здесь обсудили проект концепции государственной жилищной политики до 2015 года. Согласно документу, к этому времени в стране должны построить не менее 600 тысяч квадратных метров арендного жилья. Предполагается, что они будут предоставляться гражданам в порядке единой очереди, но преимущество получат те, кто пока не имеет своего угла.

Также с 1 января в Беларуси вводится механизм возведения жилья для так называемых «льготников» на основе госзаказа. Суть его в том, что кредит им будет предоставляться одновременно с готовой квартирой. Таким образом, появится возможность освободить людей от необходимости оплачивать строительство на начальном этапе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Ничкасов, министр архитектуры и строительства Республики Беларуси:

Многие положения, предусмотренные проектом концепции, уже находятся в стадии реализации. В настоящее время разработан и согласован указ по арендному жилью, за период 2012-2015 годов планируется построить не менее 600 тысяч квадратных метров жилых помещений, коммерческого, будет использован государственный жилищный фонд и квартиры малосемейного типа. Причем уже в 2012 году намечается ввести в эксплуатацию 46 тысяч квадратных метров, в 2013 году - 110 тысяч квадратных метров такого жилья.