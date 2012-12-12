Рыбопитомник в Витебской области не знает, куда деть 30 тонн форели!

Новости Витебска. Форель может замерзнуть в Витебской области. Деликатесная рыба остается зимовать в открытых бассейнах.

Разводить форель Богушевский рыбопитомник первым в стране начал 3 года назад и неожиданно столкнулся с проблемой сбыта. Вырастили вдвое больше, а продать до зимы не успели. Обитание в покрытых льдом водоемах грозит красной рыбе гибелью. С утра в Богушевском рыбопитомнике раскалывают лед. Иначе форель погибнет. В наглухо замерзающих водоемах она не водится.

Товарную форель по датской технологии здесь разводят 3 года. Промысел сезонный. Питомник на зиму не рассчитан. Раньше на зимовку форель вывозили на незамерзающее озеро Лукомльской ГРЭС. Но на время строительства нового энергоблока «миграцию» отменили. В итоге рыбокомлекс столкнулся с проблемой, которую никто, почему – то, не предвидел: продать рыбу, которую согласно плану в этом году вырастили в двое больше, до морозов не успели.

Василий Селезнев, начальник Бешенковичского рыбопитомника:

Не можем реализовать тот объем, который мы вырастили. Из 50 тонн реализовано 17 тонн, остальное все находится здесь. Надо переработку организовывать в Беларуси, чтобы работали с нашей рыбой, а не с импортной.

Вот и получилось, что план выполнили, а вот о рынках сбыта не подумали. Да и продают красную рыбу по красной цене. Ниже - себе в убыток. На экспорт продукция неконкурентоспособная - высокая себестоимость из-за импортных кормов. На ярмарках деликатес проигрывает бюджетному карпу. Торговые сети отечественных лососевых берут охотно, но эти объемы в сравнении с остатком 30 тонн - капля в море.

Павел Ковзун, начальник производства торгового центра:

Приобрести можно в любое время, потому что ее часто завозят в большом количестве. Покупателям нравится, и цена не такая уж и высокая. И на самом деле, покупатели говорят, что она вкусная, им нравится, что она свежая.

Если бы красную рыбу можно было содержать зимой, то питомник стал бы рентабельным. Ведь тогда форель можно было бы продавать круглый год. Но все дело в крыше. Купол над бассейнами обойдется в 3 миллиарда рублей. Пока его строительство не планируют. Однако в Облсельхозпроде проблемы в сложившейся ситуации вообще не видят.

Владимир Машеро, начальник управления животноводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:

Рыбопитомник нарастил большее количество рыбы, которая на сегодняшний день активно реализуется населению. Конечно, цена рыбы достаточно высока - 71 тысяча за килограмм, поэтому возникают проблемы с реализацией.

В планах рыбопитомника часть форели отдать на переработку Оршанскому мясокомбинату. Остальное еще надеются распродать. Для малька и сеголеток приспособили пруд. Всю зиму в нем будут рубить полыньи — только так удастся сохранить молодняк для дальнейшего разведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.