На паркетной фабрике в Минской области благодаря бережливости увеличили конкурентоспособность продукции

Новости Минской области. На паркетной фабрике в Минской области год бережливости начался не один год назад.

Циклон для удаления древесных отходов - в прошлом. Главный инженер сходу называет его недостаток.

Павел Гриневич, главный инженер паркетной фабрики:

Большой недостаток в плане того, что вместе с опилками наружу вылетает теплый воздух, и за счет этого его приходится восполнять, соответственно, потери теплоэнергии очень большие.

Для того, чтобы потерь не было, установили фильтры и почти во всех рабочих помещениях. Результат не заставил себя долго ждать.

Павел Гриневич, главный инженер паркетной фабрики:

Фильтр позволяет практически 100% очистить воздух от опилок, за счет этого и появляется возможность направить этот теплый воздух назад в цех. Поэтому сейчас в цехах практически 25 температура воздуха, и мы экономим порядка мегаватта.

В прошлом году здесь ввели котельную, которая греет все предприятие. Работает в автоматическом режиме, в основном, на опилках и щепках. Кроме цеха нужно обеспечить теплом еще и 12 сушильных камер, и здесь ватты превращаются в деньги.

Александр Спирин, инженер-энергетик паркетной фабрики:

У нас есть такая политика, что необходимо 25% от общего энергопотребления республики обеспечить за счет местных видов топлива. Мы, соответственно, придерживаемся этой политики, то есть мы, скажем так, энергонезависимы от поставок, допустим, газа, других энергоисточников. Мы сжигаем свои отходы. Это помогает нам максимально снизить энергетические издержки для своей продукции, и, таким образом, мы выпускаем максимально конкурентоспособную продукцию.

На Минщине в год бережливости продолжат работу по выполнению требований Директивы №3. Так, в 2013 году будут введены 2 крупные энергоисточника на местных видах топлива в Любани и Смолевичах. В приоритете и укрепление современных энергоэффективных котлов и перекладка теплотрасс с использованием новейших изоляционных материалов. Почти 100 организаций будут модернизированы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.