План модернизации молочно-товарных ферм в Беларуси проваливается

Новости Беларуси. Реконструкция молочно-товарных комплексов в Беларуси идет крайне медленно.

Перед аграриями стоит задача модернизировать по одной ферме за счет собственных средств при обязательной установке современного оборудования. По предварительной оценке, для этого необходимо более 10 триллионов рублей. Сейчас же освоена только половина. А сдать объекты должны уже в конце этого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

1208 ферм у нас записано. Это должны быть не просто фермы, на которых будут выполнены какие-то косметические работы, это глубокая модернизация.

Сейчас реконструируют около 80% процентов ферм. Однако, как доложил министр сельского хозяйства Леонид Заяц, не все сельхозпредприятия готовы выполнить задание полностью. Где-то затянули с проектной документацией, где-то подвели строители. На некоторых объектах работы еще и вовсе не начинались. Реконструкцию молочно-товарных ферм практически завершила Брестская область, за ней на подходе Минская область. Остальным регионам придется наверстывать упущенное.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

То есть практически, за исключением Брестской области и, можно сказать, Минской, все остальные проваливают задачу?

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Проваливают. Я так думаю, что не хватило сил, не хватило разворотливости, не хватило еще понимания кадрами этого вопроса, с той целью, чтобы более мобильно приступить к реализации. Из 1208 объектов, будет введено всего до 31 декабря текущего года 723 молочно-товарные ферма с доильными залами или 60% от запланированного.