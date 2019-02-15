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Пилоты ВВС Замбии переоденутся в форму белорусского производства

15 февраля 2019 16:49
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Новости Беларуси. Военно-воздушные силы Замбии переоденутся в форму белорусского производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одно из наших швейных предприятий взяло в разработку шесть образцов форменной одежды: костюмы, сорочки, непромокаемые плащи и другие элементы.

Пилоты ВВС Замбии переоденутся в форму белорусского производства-1

Пилоты ВВС Замбии переоденутся в форму белорусского производства-3

Пилоты ВВС Замбии переоденутся в форму белорусского производства-5

Пилоты ВВС Замбии переоденутся в форму белорусского производства-7

Для их создания наши мастера предложили специальные ткани: кислостойкие, водоупорные, огнезащитные и антистатические.

В марте-апреле африканские пилоты протестируют новую спецодежду, чтобы оценить ее качество. После этого образцы будут отправлены на утверждение главнокомандующему ВВС Замбии.

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# Вооруженные силы # Экономика # Фотофакт

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