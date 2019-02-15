Пилоты ВВС Замбии переоденутся в форму белорусского производства

Новости Беларуси. Военно-воздушные силы Замбии переоденутся в форму белорусского производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одно из наших швейных предприятий взяло в разработку шесть образцов форменной одежды: костюмы, сорочки, непромокаемые плащи и другие элементы.

Для их создания наши мастера предложили специальные ткани: кислостойкие, водоупорные, огнезащитные и антистатические.

В марте-апреле африканские пилоты протестируют новую спецодежду, чтобы оценить ее качество. После этого образцы будут отправлены на утверждение главнокомандующему ВВС Замбии.