Новости экономики за 15.02.2019

Новости Беларуси. Что связывает белорусское швейное предприятие и военно-воздушные силы Замбии? Как изменилась стоимость отправки писем и посылок за рубеж? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ПОЛУЧИЛ ЕЩЕ ОДИН ИСТОЧНИК КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ

Европейский инвестиционный банк приступил к реализации дебютного проекта в рамках сотрудничества с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финансовый институт на уникальных условиях выдал 50 миллионов евро, которые будут направлены на финансирование малого и среднего бизнеса.