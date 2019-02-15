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Новости экономики за 15.02.2019

15 февраля 2019 16:50
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Новости Беларуси. Что связывает белорусское швейное предприятие и военно-воздушные силы Замбии? Как изменилась стоимость отправки писем и посылок за рубеж? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ПОЛУЧИЛ ЕЩЕ ОДИН ИСТОЧНИК КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ

Европейский инвестиционный банк приступил к реализации дебютного проекта в рамках сотрудничества с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финансовый институт на уникальных условиях выдал 50 миллионов евро, которые будут направлены на финансирование малого и среднего бизнеса.

Новости экономики за 15.02.2019-1

Кредиты будут выдаваться на приобретение или модернизацию оборудования, пополнение оборотного капитала, а также на другие цели. Ожидается, что объем привлеченных средств, а также срок их предоставления будут в полной мере способствовать развитию и реализации потенциала малого и среднего бизнеса в нашей стране.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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