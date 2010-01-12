Персонал для АЭС подготовят при помощи специальной компьютерной программы

Передовые компьютерные технологии помогут белорусским атомщикам освоить фундаментальные основы безопасности строительства и эксплуатации АЭС.

Специальное оборудование уже в этом году поставит немецко-украинский консорциум. Прикладная компьютерная программа представляет собой, фактически, тренажер. Разработка хорошо зарекомендовала себя в европейских государствах. Однако впервые она будет задействована в стране, где эксплуатация АЭС еще не начата.

Игорь Николаевский, директор «IT-Славутич» (Украина):

– Ключевым элементом безопасности атомной станции является персонал и его квалификация. Поэтому большое внимание на стадии строительства и ввода в эксплуатацию, будет уделено подготовке персонала. Несомненно, у Беларуси уже есть потенциал, но, тем не менее, должна быть специальная подготовка по ядерным технологиям, по эксплуатации АЭС. МАГАТЕ не будет финансировать всю подготовку персонала. И это стартовое вливание, как спусковой крючок позволит запустить этот процесс.