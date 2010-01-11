Белорусы выбрали «Лучшие товары Беларуси»

По итогам конкурса за прошлый год лучшими названы три сотни отечественных товаров и услуг.

А для 2010, объявленного в нашей стране Годом качества, сейчас разрабатывают новые стандарты и повышенные требования к товарам, которые будут бороться за звание лучшего.

Лучший товар Республики Беларусь – конкурс весьма популярный среди отечественных производителей. Сюда, в Госкомитет по стандартизации, каждый день поступают заявки от желающих в нем поучаствовать. Причем, для них главное не участие, а победа. В этом году хотели победить производители 500 товаров, а в итоге первое место досталось только 3 сотням.

Как правило, за победу сражаются известные бренды. Но нередко в борьбу вступают и новички. Кстати, «новое» вообще поощряется. Организаторы конкурса даже предложили номинацию «Новинка года», чтобы простимулировать работу предприятий по освоению новых видов продукции. Для 2010, объявленного в нашей стране Годом качества, здесь сейчас разрабатывают новые стандарты и повышенные требования к товарам, участвующим в конкурсе на звание лучшего.

Николай Жагора, директор Белорусского государственного института метрологии:

– Больше внимания будет уделено конкурентоспособности. На сегодняшний день у нас 2 раздельных конкурса: один – лучший товар Республики Беларусь на рынке Российской Федерации и второй – лучший товар на нашем рынке. И может надо расширить: не только на рынке Российской Федерации, но и на мировом рынке, потому как надо вектор экспорта в разные стороны направлять.

Качество не только произведенного товара, но и предоставленной услуги – теперь это тоже оценят на конкурсе. По итогам 2009 года лидером по этой позиции оказался один регион – Брестский. В нынешнем, 2010, в Беларуси к конкурсам в области качества – особое внимание. По сути, они превратятся в пиар-акцию качественных отечественных товаров. Да и сами участники не скрывают: номинация «лучший» – это очень эффективный способ продвижения своей продукции на белорусский и зарубежные рынки.

Эта премия – вещь исключительно имиджевая. То есть за победу в конкурсе денежного вознаграждения не полагается. Однако моральное удовлетворение ценится гораздо больше. Ведь теперь производитель может сделать свое портфолио более весомым: знак конкурса используется на упаковке и в рекламном продвижении товара. А имя лауреата теперь прочно закрепится на страницах каталога, который рассылается в диппредставительства Беларуси за рубежом.