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«Белоруснефть» запускает когенерационную установку в Гомельской области

12 января 2010 07:59
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Это уже второй объект малой энергетики, работающий на местных видах топлива. В данном случае – продуктах переработки попутного нефтяного газа.Два газо-поршневых агрегата общей мощностью 6 мегаватт вырабатывают и тепло, и электроэнергию. По расчетам специалистов, установка позволит «Белоруснефти» вырабатывать до 74% собственной электроэнергии и ежегодно экономить около 8 тысяч тонн условного топлива. Первая ТЭЦ, работающая по аналогичной схеме, была построена на Белорусском газоперерабатывающем заводе в 2006 году.
# Экономика

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