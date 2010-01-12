«Белоруснефть» запускает когенерационную установку в Гомельской области

Это уже второй объект малой энергетики, работающий на местных видах топлива. В данном случае – продуктах переработки попутного нефтяного газа.Два газо-поршневых агрегата общей мощностью 6 мегаватт вырабатывают и тепло, и электроэнергию. По расчетам специалистов, установка позволит «Белоруснефти» вырабатывать до 74% собственной электроэнергии и ежегодно экономить около 8 тысяч тонн условного топлива. Первая ТЭЦ, работающая по аналогичной схеме, была построена на Белорусском газоперерабатывающем заводе в 2006 году.