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Предприятия Витебской области освоили выпуск 40 видов новой продукции

29 апреля 2024 10:55
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Новые предприятия, рабочие места, строительство. В Витебской области отмечается положительная динамика социально-экономического развития. Рост к уровню прошлого года достигнут в промышленности, сельском хозяйстве, торговле и экспорте. Это было отмечено на открытом заседании облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятия Витебской области освоили выпуск 40 видов новой продукции-1

Вот лишь несколько цифр: более 6 миллиардов рублей составил объем производства в промышленном комплексе. Освоен выпуск 40 новых видов импортозамещающей продукции. Вместе с тем из 170 предприятий обрабатывающей промышленности активно реализуют планы модернизации только 40 % из них. В лидерах Оршанский льнокомбинат, Новополоцкий завод технологических металлоконструкций, а также Бегомльский завод «Ветразь».

Предприятия Витебской области освоили выпуск 40 видов новой продукции-4

Вероника Заболуева, председатель комитета экономики Витебского облисполкома:
Что касается внешнеэкономической деятельности, то мы наэкспортировали на сумму 1,3 миллиарда долларов. На сегодня порядка 70 % занимает Российская Федерация, мы сегодня очень активно работаем со странами дальней дуги. Рост экспорта в эти страны увеличился в 1,4 раза. 21 предприятие Витебского области экспортирует продукцию в Китай. Это пиломатериалы, молочная продукция, мясо птицы и ряд других товаров.

Предприятия Витебской области освоили выпуск 40 видов новой продукции-7

На инвестиционные цели в Витебской области уже направлено более 700 миллионов рублей. В этом году в рамках инициативы «Один район – один проект» появится 12 объектов в 10 регионах. Среди них производство швейной продукции и парфюмерии в Докшицах, соков в Шарковщине, цельномолочных продуктов в Поставах. В регионе будет создано более 860 новых рабочих мест.

# Предприятия Беларуси # Экономика

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