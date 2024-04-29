Предприятия Витебской области освоили выпуск 40 видов новой продукции

Новые предприятия, рабочие места, строительство. В Витебской области отмечается положительная динамика социально-экономического развития. Рост к уровню прошлого года достигнут в промышленности, сельском хозяйстве, торговле и экспорте. Это было отмечено на открытом заседании облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот лишь несколько цифр: более 6 миллиардов рублей составил объем производства в промышленном комплексе. Освоен выпуск 40 новых видов импортозамещающей продукции. Вместе с тем из 170 предприятий обрабатывающей промышленности активно реализуют планы модернизации только 40 % из них. В лидерах Оршанский льнокомбинат, Новополоцкий завод технологических металлоконструкций, а также Бегомльский завод «Ветразь».

Вероника Заболуева, председатель комитета экономики Витебского облисполкома:

Что касается внешнеэкономической деятельности, то мы наэкспортировали на сумму 1,3 миллиарда долларов. На сегодня порядка 70 % занимает Российская Федерация, мы сегодня очень активно работаем со странами дальней дуги. Рост экспорта в эти страны увеличился в 1,4 раза. 21 предприятие Витебского области экспортирует продукцию в Китай. Это пиломатериалы, молочная продукция, мясо птицы и ряд других товаров.