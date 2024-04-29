Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Египтом о системе содействия взаимной торговле. Соответствующий указ Президент подписал сегодня, 29 апреля, в преддверии переговоров нашей правительственной делегации с руководством Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в Каир с официальным визитом прилетел премьер-министр Беларуси Роман Головченко. В начале встречи краткая беседа с египетским коллегой – премьер-министром Мустафой Мадбули. После запланировано посещение сервисного центра МАЗ в Египте.

Беларусь рассматривает Египет как оного из ключевых партнеров в Северной Африке, между странами налажено сотрудничество в различных сферах, в том числе экономике и торговле. Уже завтра эти вопросы обсудят на Белорусско-Египетском бизнес-форуме.

До прибытия в Египет правительственный борт приземлился в Сочи, где у Романа Головченко прошли переговоры с мэром города Алексеем Копайгородским. Сейчас в плане совместных мероприятий между Минском и Сочи более 30 пунктов. Наиболее тесный контакт налажен в транспортной сфере: закуплено более 100 автобусов и электробусов белорусского производства. На переговорах также обсудили вопросы сотрудничества в сфере транспорта, туризма, инвестиций, образования и молодежной политики.