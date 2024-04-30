Головченко: экономические связи между Беларусью и Египтом стремительно развиваются

Египет – один из ключевых наших политических и экономических партнеров на Ближнем Востоке и в Африке. Об этом заявил белорусский премьер-министр на встрече со своим египетским коллегой. Главы правительств двух стран провели переговоры в Каире, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь готова реализовать совместные проекты с египетскими партнерами. У стран большой потенциал сотрудничества в промышленной и транспортной сферах.

Наша страна готова помогать обеспечивать и продовольственную безопасность Египта. В планах – проекты по строительству зерновых и кормовых хабов с использованием белорусских технологий. Еще одно перспективное направление для взаимодействия – экология и переработка отходов. Отечественные производители готовы поделиться эффективными и недорогими разработками с зарубежными коллегами. В ходе встречи стороны подписали ряд важных документов, которые станут новым импульсом для расширения взаимовыгодного сотрудничества в сферах торговли, инвестиций и финансов.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: Беларусь и Египет уже многого достигли в развитии сотрудничества. И даже несмотря на такие объективные трудности, как мировой экономический кризис, нестабильность в различных регионах, санкционные ограничения и разрыв логистических и финансовых цепочек, экономические связи между Республикой Беларусь и Арабской Республикой Египет стремительно развиваются.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Египет – очень интересный рынок. Он большой, развивается. Считаем, что именно через него можно сделать своеобразные ворота на весь Африканский континент. Мы будем здесь присутствовать и развивать наше сотрудничество. Текущие цифры, текущий тренд, увеличив экспорт за два месяца в 14 раз, говорит о том, что потенциал есть.

Также состоялся Белорусско-Египетский бизнес-форум, в котором приняли участие главы правительств двух стран. Масштабное мероприятие объединило три десятка белорусских компаний и порядка сотни египетских.