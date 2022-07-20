Прямой эфир

Перед новой игрой футбольный клуб «Динамо-Минск» пополнил свои ряды. Теперь в команде ещё один полузащитник

20 июля 2022 12:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Футбольный клуб «Динамо-Минск» перед игрой против «Хапоэля», матча второго раунда квалификации Лиги конференций, усилил свой стан, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Перед новой игрой футбольный клуб «Динамо-Минск» пополнил свои ряды. Теперь в команде ещё один полузащитник -1

Столичный клуб принял в свои ряды полузащитника Артема Концевого, контракт рассчитан до конца текущего года. Уроженец Могилева, воспитанник футбольного клуба «Днепр» успел отличиться в брестском «Рухе». Он сыграл 57 матчей и забил 12 голов. Последним его клубом был чешский «Баник». Концевой будет выступать под номером 80. УЕФА уже назначил и арбитров на все три встречи с участием белорусских клубов. Напомним, 21 июля наш «Гомель» сойдется с «Арисом», а «БАТЭ» с «Коньяспором».  

# Футбол Беларуси # Экономика # Артем Концевой # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Общая площадь составляет 33 670 гектаров. Узнали, как в Слуцком районе готовятся к уборочной
20 июля 2022 06:57

Общая площадь составляет 33 670 гектаров. Узнали, как в Слуцком районе готовятся к уборочной

Новости экономики за 19.07.2022
19 июля 2022 16:30

Новости экономики за 19.07.2022

Долг Евросоюза – 13 триллионов евро. Какие страны близки к дефолту?
19 июля 2022 16:25

Долг Евросоюза – 13 триллионов евро. Какие страны близки к дефолту?