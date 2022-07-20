Перед новой игрой футбольный клуб «Динамо-Минск» пополнил свои ряды. Теперь в команде ещё один полузащитник

Столичный клуб принял в свои ряды полузащитника Артема Концевого, контракт рассчитан до конца текущего года. Уроженец Могилева, воспитанник футбольного клуба «Днепр» успел отличиться в брестском «Рухе». Он сыграл 57 матчей и забил 12 голов. Последним его клубом был чешский «Баник». Концевой будет выступать под номером 80. УЕФА уже назначил и арбитров на все три встречи с участием белорусских клубов. Напомним, 21 июля наш «Гомель» сойдется с «Арисом», а «БАТЭ» с «Коньяспором».