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Перечни социально значимых товаров и услуг в Беларуси уточнены, в списке осталось 14 основных товарных позиций

19 апреля 2011 11:48
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Об этом заявили в Минэкономики, комментируя постановление Совмина.

Регулирование цен на них будет взвешенным, чтобы обеспечить социальную защиту населения, доступность товаров, а также безубыточную работу производителей и импортеров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Фомин, директор департамента ценовой политики Министерства экономики Республики Беларусь:
Министерство экономики не собирается изменять способы регулирования на те виды товаров, которое оно осуществляло, как, в частности, на: муку, рис, крупу, сухие пшеничные изделия, мясо птицы, яйца куриные, масло коровье, масло подсолнечное, овощные, фруктово-ягодные и плодовые консервы для детского питания. Способ регулирования здесь был выбран предельными торговыми надбавками. Этот способ сохранится.

# Экономика

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