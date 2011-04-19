Перечни социально значимых товаров и услуг в Беларуси уточнены, в списке осталось 14 основных товарных позиций

Об этом заявили в Минэкономики, комментируя постановление Совмина.

Регулирование цен на них будет взвешенным, чтобы обеспечить социальную защиту населения, доступность товаров, а также безубыточную работу производителей и импортеров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Фомин, директор департамента ценовой политики Министерства экономики Республики Беларусь:

Министерство экономики не собирается изменять способы регулирования на те виды товаров, которое оно осуществляло, как, в частности, на: муку, рис, крупу, сухие пшеничные изделия, мясо птицы, яйца куриные, масло коровье, масло подсолнечное, овощные, фруктово-ягодные и плодовые консервы для детского питания. Способ регулирования здесь был выбран предельными торговыми надбавками. Этот способ сохранится.