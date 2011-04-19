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В Беларуси готовится новая редакция закона о ценных бумагах и фондовых биржах

19 апреля 2011 07:47
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Отечественные эксперты уже договорились с Всемирным банком о технической помощи в разработке законодательных актов.

Этот документ в стране необходим, чтобы на рынке появились инвесторы с объемными ресурсами, которые помогут достаточно эффективно и оперативно размещать ценные бумаги белорусских компаний, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Гальперин, директор департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь:
Фондовый рынок либо рынок ценных бумаг — составляющая финансового рынка, которая помогает трансформировать в том числе и сбережения населения — инвестировать в ценные бумаги с одной стороны, с точки зрения инвесторов — с другой стороны, предприятия, наряду с получением кредитов, использованием собственных средств. Они могут публично выходить на фондовый рынок, размещать ценные бумаги, привлекать ресурсы среди потенциально неограниченного круга инвесторов.

# Экономика

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