В Беларуси готовится новая редакция закона о ценных бумагах и фондовых биржах

Отечественные эксперты уже договорились с Всемирным банком о технической помощи в разработке законодательных актов.

Этот документ в стране необходим, чтобы на рынке появились инвесторы с объемными ресурсами, которые помогут достаточно эффективно и оперативно размещать ценные бумаги белорусских компаний, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Гальперин, директор департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь:

Фондовый рынок либо рынок ценных бумаг — составляющая финансового рынка, которая помогает трансформировать в том числе и сбережения населения — инвестировать в ценные бумаги с одной стороны, с точки зрения инвесторов — с другой стороны, предприятия, наряду с получением кредитов, использованием собственных средств. Они могут публично выходить на фондовый рынок, размещать ценные бумаги, привлекать ресурсы среди потенциально неограниченного круга инвесторов.