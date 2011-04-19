Николай Лузгин: Курс будет устанавливаться на бирже, на основе спроса и предложения

Правительство Беларуси и Нацбанк определили пути выхода из сложной валютной ситуации. Об этом сообщил сегодня первый заместитель председателя правления Национального банка Николай Лузгин.

В стране будет обеспечено соблюдение предельных объемов кредитования экономики. Новые госпрограммы будут реализоваться на безэмиссионной основе. Ограничения по формированию курса белорусского рубля при сделках купли-продажи иностранной валюты между банками и субъектами хозяйствования снимут, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Далее в планах — выход на единый обменный курс нашего рубля на всех сегментах рынка. Белорусская валютно-фондовая биржа уже на следующей неделе проведет альтернативные торги для определения рыночного курса белорусского рубля на основе спроса и предложения.

Николай Лузгин, первый заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Курс будет устанавливаться на бирже, на основе спроса и предложения. Свободная покупка и продажа валюты при параллельном сохранении пока, на определенном этапе, первых основных торгов. По мере стабилизации ситуации, Нацбанк будет рассматривать и другие меры по дальнейшей либерализации валютного рынка и снятия существующих ограничений.

Сокращение госрасходов не коснется социальных статей бюджета. По словам вице-премьера Беларуси Сергея Румаса, в первую очередь экономия затронет государственные инвест-программы. Уменьшение финансирования составит порядка 30%. Из строительных планов исключат ряд новых объектов и тех, которые только в проекте.

Сергей Румас, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Потребуется исключение объектов, по которым идет разработка проектно-сметной документации. И все бюджетные ассигнования 2011 года по этой статье будут сосредоточены на объектах, подлежащих вводу в 2011 году.