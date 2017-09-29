«Патэнцыял супрацоўніцтва вельмі вялікі»: Павел Латушко на церемонии открытия почетного консульства Беларуси во французском Бордо

Новости Беларуси. Во французском Бордо 29 сентября открылось почетное консульство Беларуси. Церемония собрала известных чиновников, политиков, дипломатов города, а также бизнесменов и представителей белорусской диаспоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме правовой и другой помощи гражданам, консульство будет содействовать развитию совместных проектов Беларуси и Франции в культуре и образовании.

Еще одно приоритетное направление – экономическое, установление связей с деловыми кругами. Планируется проработать экспортные поставки продукции из хрусталя, а также нашей минеральной воды.