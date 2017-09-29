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«Патэнцыял супрацоўніцтва вельмі вялікі»: Павел Латушко на церемонии открытия почетного консульства Беларуси во французском Бордо

29 сентября 2017 19:15
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Новости Беларуси. Во французском Бордо 29 сентября открылось почетное консульство Беларуси. Церемония собрала известных чиновников, политиков, дипломатов города, а также бизнесменов и представителей белорусской диаспоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме правовой и другой помощи гражданам, консульство будет содействовать развитию совместных проектов Беларуси и Франции в культуре и образовании.

Еще одно приоритетное направление – экономическое, установление связей с деловыми кругами. Планируется проработать экспортные поставки продукции из хрусталя, а также нашей минеральной воды.

«Патэнцыял супрацоўніцтва вельмі вялікі»: Павел Латушко на церемонии открытия почетного консульства Беларуси во французском Бордо-1

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, посол в Испании и Португалии по совместительству:
Адным з прыярытэтаў развіцця супрацоўніцтва Беларусі з Францыяй з’яўляецца актывізацыя міжрэгіянальных кантактаў. І сам інстытут ганаровых консульстваў вельмі моцна спрыяе актывізацыі кантактаў – як у эканамічнай сферы, гуманітарнай, культурнай, адукацыйнай. Абмен паміж людзьмі і, зразумела, гэта дапамога нашым грамадзянам, якія знаходзяцца ў Францыі.

Патэнцыял супрацоўніцтва – у сельскай гаспадарцы, у машынабудаванні, у навуковай сферы, у адукацыйнай сферы – вельмі вялікі.

«Патэнцыял супрацоўніцтва вельмі вялікі»: Павел Латушко на церемонии открытия почетного консульства Беларуси во французском Бордо-4

Андрей Шевченко, Почетный Консул Беларуси в Бордо (Франция):
У нас большие проекты также по налаживанию присутствия французских компаний на белорусском рынке. Также у нас есть проект по производству в Беларуси воды с бутылкой французского дизайна.

Регион Новая Аквитания, в котором будет работать белорусское почетное консульство, является третьим по уровню ВВП во Франции.

Это и один из научных кластеров страны. В Бордо сегодня открыты 54 генеральных и почетных консульства. От Австрии и Бельгии до Швейцарии и Японии.

# Экономика # Павел Латушко # Фотофакт # Андрей Шевченко # Беларусь-Франция

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