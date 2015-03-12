Парк высоких технологий в Минске: 137 компаний-резидентов, 21 тысяча специалистов и 90% продукции – на экспорт

Новости Беларуси. Бизнес-инкубатор Парка высоких технологий планируют запустить до конца апреля. Он должен стать крупнейшим на постсоветском пространстве.

Итоги работы ПВТ озвучили 12 марта.

В настоящее время Парк высоких технологий – это 137 компаний-резидентов и 21 тысяча специалистов. 90% от общего объема производства идет на внешние рынки. И, кстати, по сравнению с 2014 годом, этот показатель увеличился на 31%.

Егор Куновский, начальник отдела продуктовой разработки компании-разработчика мобильных приложений:

В этом конкретном приложении понять, увидеть, разобрать и всю картинку, и увидеть прогноз на следующие часы и дни можно с одного взгляда на экран.

3,5 года в интернет-магазине и больше 20 миллионов пользователей. О погоде с «белорусским программным колоритом» знают, без преувеличения, во всех странах. Попало приложение и в мировой рейтинг: сегодня оно № 1 из платных аналогов – рассказывает разработчик IT-продукта Егор Куновский. Но останавливаться на этом никто уж точно не планирует.

Егор Куновский, начальник отдела продуктовой разработки компании-разработчика мобильных приложений:

Ближайшие планы – сделать все, чтобы человек мог кроме игр, наверное, провести весь день в пользовании телефоном с нашими приложениями.

На одну разработку уйти может и несколько лет, и даже три дня. Правда, такие профессиональные рекорды, скорее, исключение, чем правило. Ведь над одним IT-продуктом трудится целая команда: разработчик, менеджер, продюсер, дизайнер, тестировщик.

И, кстати, за все время работы в этой минской компании презентовали далеко не одно ноу-хау. В мире разработки оценили. Впрочем, и сама компания ориентирована на экспорт.

Дмитрий Карней, директор компании-разработчика мобильных приложений:

В объеме нашей выручки экспорт составляет 100%. Большинство наших пользователей – это граждане США, Японии, естественно, Евросоюза, России.

Сегодня эта компания входит в десятку мировых лидеров в разработке мобильных приложений. Кроме того, попала она и в белорусский топ: как крупнейших поставщиков IT-программ на белорусский рынок, так и передовых экспортеров.

Итоги подвели в Парке высоких технологий. В ПВТ заявляют: «интеллектуальный продукт» научились продавать. По итогам 2014 года общий объем производства и реализации продукции и услуг составил почти 7 триллионов рублей.

Директор Парка отмечает: как и прежде, компании ориентированы на экспорт. На внешние рынки идет 90% от общего объема производства.

Валерий Цепкало, директор администрации Парка высоких технологий:

В Республике Беларусь экспорт компьютерных программ на душу населения у нас превзошел соответствующий показатель США, Индии. И, в общем-то, за 2014 год, понятно, что динамика у нас продолжала улучшаться.

137 компаний-резидентов, 21 тысяча высококвалифицированных специалистов и заказчики из 56 стран мира – это настоящее Парка высоких технологий.

Есть уже и планы на 2015 год. К примеру, бизнес-инкубатор. Его планируют запустить до конца апреля. Причем, по словам администрации Парка, стать он должен самым большим на постсоветском пространстве.

Новые возможности дал и Декрет, подписанный главой государства в ноябре 2014 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Парке высоких технологий уверены в одном: такие новые возможности – еще и следующий шаг к увеличению поставок на внешние рынки и расширению географии экспорта.