Новости Беларуси. Бизнес-инкубатор Парка высоких технологий планируют запустить до конца апреля. Он должен стать самым большим на постсоветском пространстве. Об этом 12 марта сообщил директор администрации Парка Валерий Цепкало. Уже закончены строительно-монтажные работы, сейчас идет закупка мебели.

По словам Валерия Цепкало, открытие бизнес-инкубатора — одна из главных задач Парка в 2015 году. Кроме того, будут расширяться и виды деятельности.

Это стало возможно благодаря Декрету, подписанному главой государства.

Валерий Цепкало, директор администрации Парка высоких технологий:

Декрет вступил в силу с 1 января 2015 года. Конечно, несколько направлений, очень важных. Он открыл возможность сегодня для компании заниматься IТ-консалтингом, то есть консультированием компаний, которые хотят внедрить информационные технологии в свое управление или в деятельность предприятий. Также тестирования — это так называемая проверка качества разработанных программ, скажем, другими разработчиками, то есть это тоже довольно большой и серьезный вид бизнеса.

Сегодня Парк высоких технологий — это 137 компаний-резидентов и 21 тысяча высококвалифицированных специалистов.

По-прежнему ПВТ остаётся экспортоориентированным. 90% от общего объёма производства идёт на внешние рынки.

И, кстати, по сравнению с 2014 годом этот показатель увеличился на 31%. Теперь экспорт компьютерных программ на душу населения выше, чем в США и Индии. В настоящее время заказчиками Парка являются компании из 56 стран мира. В топе импортёров — США, Россия и Великобритания. В качестве инвесторов и заказчиков с недавнего времени выступают Корея, Япония и Сингапур, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.