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МВФ одобрил кредит для Украины в размере 17,5 миллиардов долларов

12 марта 2015 08:05
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Новости Украины. Международный валютный фонд одобрил для Украины новую кредитную программу в 17,5 миллиардов долларов. В течение 2015 года Киев получит 10 миллиардов. Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. Нынешний кредит — это часть более масштабной программы помощи МВФ Украине, рассчитанной на четыре года и составляющий в общей сложности почти 41 миллиард долларов.

В рамках этой программы предполагается и списание долгов на 15,5 миллиардов. Сообщается, что условия, поставленные перед правительством Украины в обмен на деньги, предполагают многократное повышение тарифов на газ, электричество, отопление. Также будут урезаны пенсии и социальные выплаты, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. 

# Экономика # Майдан в Киеве

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