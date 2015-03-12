МВФ одобрил кредит для Украины в размере 17,5 миллиардов долларов

Новости Украины. Международный валютный фонд одобрил для Украины новую кредитную программу в 17,5 миллиардов долларов. В течение 2015 года Киев получит 10 миллиардов. Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. Нынешний кредит — это часть более масштабной программы помощи МВФ Украине, рассчитанной на четыре года и составляющий в общей сложности почти 41 миллиард долларов.

В рамках этой программы предполагается и списание долгов на 15,5 миллиардов. Сообщается, что условия, поставленные перед правительством Украины в обмен на деньги, предполагают многократное повышение тарифов на газ, электричество, отопление. Также будут урезаны пенсии и социальные выплаты, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.