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Василий Жарко: Доля препаратов отечественного производства к концу года должна составить 50%

12 марта 2015 13:24
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Новости Беларуси. Спектр белорусских лекарств на рынке будет расширен. Об этом заявил министр здравоохранения страны. Василий Жарко подчеркнул: Доля препаратов отечественного производства к концу года должна составить 50%. Такая цифра примерно на треть больше прошлогоднего показателя.

При этом Минздрав не заинтересован искусственно ограничивать долю импортных лекарств.  Главное правило: оставить выбор за пациентом, а также его врачом. 

К слову, медиков проинформируют о новых отечественных лекарствах. Эта обязанность будет закреплена за отдельными работниками медучреждений, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.  

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:
Пациент имеет право выбора на отечественные или импортные лекарственные средства. В аптеках есть и будет обеспечен полный ассортимент лекарственных средств как нашего, так и импортного производства. Они один к одному по своей структуре и действию сопоставимы. Но цена нашего — 1,36 доллара, импортного — 4,72.   

# Экономика # Государственная политика в области здравоохранения # Василий Жарко

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