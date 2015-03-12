Василий Жарко: Доля препаратов отечественного производства к концу года должна составить 50%

Новости Беларуси. Спектр белорусских лекарств на рынке будет расширен. Об этом заявил министр здравоохранения страны. Василий Жарко подчеркнул: Доля препаратов отечественного производства к концу года должна составить 50%. Такая цифра примерно на треть больше прошлогоднего показателя.

При этом Минздрав не заинтересован искусственно ограничивать долю импортных лекарств. Главное правило: оставить выбор за пациентом, а также его врачом.

К слову, медиков проинформируют о новых отечественных лекарствах. Эта обязанность будет закреплена за отдельными работниками медучреждений, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Пациент имеет право выбора на отечественные или импортные лекарственные средства. В аптеках есть и будет обеспечен полный ассортимент лекарственных средств как нашего, так и импортного производства. Они один к одному по своей структуре и действию сопоставимы. Но цена нашего — 1,36 доллара, импортного — 4,72.