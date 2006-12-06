Поток людей, товаров и грузов в странах-участниках ЕврАзЭС ускорится

Беларусь и другие страны-участники ЕврАзЭС создают благоприятные правовые и экономические условия для перевозки товаров. 6 декабря Палата представителей ратифицировала на сессии Соглашение об обеспечении уплаты таможенных платежей. Их можно внести на счет таможенного органа, или использовать гарантию банков.

"Введение двух новых видов платежей позволит беспрепятственного перемещаться по странам ЕврАзЭс, что привет к тому, что ускорится поток товаров, людей и грузов", - заявил председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Александр Шпилевский.

При этом на белорусских таможнях будут жестко контролировать ввоз спиртосодержащей продукции. Это вынужденная мера и она будет действовать до особого решения правительства.