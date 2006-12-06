В Бресте открылось заседание Межправительственного совета дорожников СНГ

Участники форума намерены рассмотреть результаты реализации Протокола о международных автомобильных дорогах стран Содружества, их развитие на подъездах к границам сопредельных государств.Кроме того, будет рассмотрена реализация концепции улучшения состояния мостовых сооружений до 2015 года. В центре внимания и такие вопросы, как вступление в действие Соглашения о введении международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территории СНГ.