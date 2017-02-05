От зарплаты в $500 до работы фермеров: основные экономические темы «Большого разговора с Президентом»

Новости Беларуси. Экономика страны и экономика семьи, безусловно, центральные темы «Большого разговора с Президентом». Зарплата в 500 долларов, льготы, строительство жилья, работа фермеров и предпринимателей. Об основных экономических темах пятничной дискуссии рассуждает Анна Елфимова.

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА 500 ДОЛЛАРОВ

Начнем с того, что до конца года Правительству дали поручение обеспечить среднюю зарплату по стране в 500 долларов. Фактически это означает, что экономика должна получить импульс, а производство – работать с большей отдачей.

Михаил Ковалев, профессор Белорусского государственного университета:

Откуда берется зарплата? Ясно, что из валового внутреннего продукта. В следующем году наш ВВП будет 105 млрд долларов. Делим на 2,1. Таким должен быть средний годовой курс белорусского рубля. Это второе условие, чтобы мы вышли на зарплату в 500 долларов.

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

В 2016 году социальных метров построили на 10% больше, чем запланировали. При этом средняя стоимость квадрата с господдержкой фактически приблизилась к средней зарплате белоруса – по итогу 2016 года это 765 рублей. В 2017 году объем льготного кредитования жилья может быть сохранен на прежнем уровне. К слову, два банка выдают подобные кредиты от 11,5% годовых.

ИНВЕСТИЦИИ-2017

Глава государства утвердил инвестиционную программу. В ней – почти сотня объектов. На строительство детских садов и физкультурных центров направят почти 400 миллионов рублей за счет государственных капиталовложений. При этом сама идея государственно-частного партнерства только приветствуется. Объекты есть во всех регионах страны. А вот зарубежные инвестиции направят на производство и предпринимательство. Сейчас ведутся переговоры с Китаем о привлечении 700 миллионов долларов для малого и среднего бизнеса.

Михаил Шруб, глава крестьянского хозяйства:

Фермерам надо дать больше возможностей кормить и себя, и страну. Не всегда у нас получается получить землю. И много других вопросов, планомерно решая которые мы получим нужный баланс.

КАПИТАЛ НА ДОРОГАХ

К 2020 году доходы от транзита должны достичь более полутора миллиарда долларов, а значит трассы – не просто комфорт страны. Это капитал. Поэтому все средства транспортного налога до копейки направлены на ремонт и строительство магистралей. Кроме того, белорусские перевозчики увеличили свои позиции на рынке внешнеторговых грузов. Тем самым достигли паритета с иностранными компаниями.

БЕЛАРУСЬ НА МЕЖДНАРОДНОЙ АРЕНЕ

Беларусь полностью рассчиталась по госдолгу-2016 своими силами и по-прежнему готова соблюдать все свои обязательства на международной арене, в том числе и перед МВФ. Но любые договоренности, подчеркнул глава государства, не должны быть в ущерб флагманам производства. Тем более что МВФ не настаивает на приватизации предприятий в контексте переговоров.

Что касается бизнес-сообщества, то Совет предпринимателей будет реформирован. Туда войдут реальные игроки, которые могут сформулировать проблемы отрасли и ставить задачи на перспективу. Глава государства не исключает и своего личного участия в Ассамблее деловых кругов. И это не случайно, ведь присутствие главы государства дает почву многим международным контрактам. Египет, Пакистан. Ожидается увеличение экспорта в Узбекистан, растет уровень доверия австрийского бизнеса к нашей стране. Это и есть многовекторная политика в действии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Тыя падыходы, якія дэманстраваў кіраўник дзяржавы, сведчаць аб спакойным, упэўненным развіцці, аб тым, што Беларусь развіваецца, не жадаючы ідці на тупую бяздумную прыватызацыю, калі прыватызацыя дзеля прыватызацыі, потым замест інвестыцый хтосьці прадае на металалом прадпрыемства, людзей выкідвае за перыметр. Нам такіе прыватызацыі на патрэбны.

ЛАКОМЫЙ КУСОЧЕК

И, наконец, то, что может стать ценностью в любой экспортной поставки и приятным подарком с надписью «из Беларуси с любовью». Шоколад «Президент». Он будет сделан по высочайшим стандартам и с учетом моды на здоровый образ жизни на основе сахарозаменителя. По сути, продукт будет являться своеобразной квинтэссенцией всех экономических планов – это экспорт, забота о здоровье нации и новые технологии.