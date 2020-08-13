Министр энергетики: для реального сектора экономики планируется установить более низкие тарифы, для населения они уже установлены

Новости Беларуси. От надежности и мощности топливно-энергетического комплекса зависит вся экономика и национальная безопасность Беларуси. Эту тему 13 августа обсуждали во Дворце Независимости во время совещания по актуальным вопросам работы отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко провёл совещание по актуальным вопросам топливно-энергетического комплекса

Обсудили на совещании и тему работы БелАЭС. С вводом атомной станции и увеличением потребления электрической энергии для реального сектора экономики планируют установить более низкие тарифы на электроэнергию.