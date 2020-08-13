Министр энергетики: для реального сектора экономики планируется установить более низкие тарифы, для населения они уже установлены
Новости Беларуси. От надежности и мощности топливно-энергетического комплекса зависит вся экономика и национальная безопасность Беларуси. Эту тему 13 августа обсуждали во Дворце Независимости во время совещания по актуальным вопросам работы отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко провёл совещание по актуальным вопросам топливно-энергетического комплекса
Обсудили на совещании и тему работы БелАЭС. С вводом атомной станции и увеличением потребления электрической энергии для реального сектора экономики планируют установить более низкие тарифы на электроэнергию.
Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
Основная задача – чтобы тарифы, которые были установлены для потребителей, направлены были на увеличение (потребления – прим. ред.) электрической энергии. Для реального сектора экономики планируется установить более низкие тарифы с учетом роста электропотребления в стране. Для населения уже эти тарифы установлены. Это стимулирующие уровни тарифов для отопления, горячего водоснабжения, и в дальнейшем они сохранятся. Их изменение будет именно в таких же пропорциях и темпах, как изменяются тарифы для централизованного теплоснабжения.
Буквально на прошлой неделе состоялась загрузка ядерного топлива. Ввод АЭС в эксплуатацию позволит значительно сократить зависимость от импорта ресурсов, продавать энергию на экспорт, а также расширит использование электричества на белорусском рынке.